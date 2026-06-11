Песков: больничный Набиуллиной не должен порождать теории заговора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен становиться "поводом для теорий заговора".

"Я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье", - отметил он, отвечая на комментарий о том, что Набиуллина уже вторую неделю находится на больничном, пропустив ПМЭФ и ряд других важных мероприятий.

"Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговора", - указал представитель Кремля.