Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен становиться "поводом для теорий заговора".
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Общество
Песков: больничный Набиуллиной не должен порождать теории заговора
11 июня 2026 / 16:14
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больничный главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не должен становиться "поводом для теорий заговора".
"Я не думаю, что это правильный формат обсуждать здоровье", - отметил он, отвечая на комментарий о том, что Набиуллина уже вторую неделю находится на больничном, пропустив ПМЭФ и ряд других важных мероприятий.
"Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что все абсолютно хорошо. Люди иногда болеют, в этом нет ничего особенного. Это не должно быть поводом для каких-то теорий заговора", - указал представитель Кремля.
Также по теме:
25.05.2026 22:12Tasnim: Пезешкиан поручил восстановить в Иране доступ к интернету
25.05.2026 18:31В России около 750 человек ежедневно попадаются на уловки мошенников
25.05.2026 14:29NetBlocks: в Иране почти три месяца нет доступа к интернету
21.05.2026 14:15NetBlocks: в Иране уже почти 12 недель нет доступа к интернету
18.05.2026 16:32NetBlocks: в Иране уже 80 дней нет доступа к интернету
11.05.2026 12:45Глава Анапы назвала причину запаха газа в городе
Актуально