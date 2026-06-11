В Анапе 49 пляжей готовы к открытию сезона

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей Анапы, еще 18 проходят экспертизу. Соответствующее сообщение размещено в канале правительства РФ в " Максе ".

Разрешение на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей Анапы, еще 18 проходят экспертизу. Соответствующее сообщение размещено в канале правительства РФ в "Максе".

"Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу", - говорится в сообщении.

На нынешнем этапе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует реализуемые работы.

Вместе с тем осуществляется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не выявлено.

"С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации порядка 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - сказано в сообщении.