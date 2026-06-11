Президент обсудил с Совбезом безопасность на сентябрьских выборах

Темой традиционного еженедельного оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ стала безопасность подготовки и проведения в сентябре выборов в Госдуму. Повестку прошедшей по видеосвязи встречи объявил в ее начале сам глава государства.

Темой традиционного еженедельного оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ стала безопасность подготовки и проведения в сентябре выборов в Госдуму. Повестку прошедшей по видеосвязи встречи объявил в ее начале сам глава государства.

"В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны. Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов", - указал Путин.

С соответствующим докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, зампредседателя и секретарь СБ РФ Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и директор СВР Сергей Нарышкин.