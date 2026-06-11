Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 798 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали почти 800 беспилотников ВСУ
11 июня 2026 / 16:59
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 798 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 798 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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