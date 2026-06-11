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Политика
Медведев не ожидает снижения давления на Россию в ближайшем будущем
Медведев не ожидает снижения давления на Россию в ближайшем будущем Медведев не ожидает снижения давления на Россию в ближайшем будущем

Давление, которое оказывается на Россию, сохранится и в ближайшее время. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

Давление, которое оказывается на Россию, сохранится и в ближайшее время. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

"Мы тоже люди здравомыслящие, с вами понимаем: в ближайшие годы, в ближайшем будущем это давление сохранится. Никто не должен предаваться иллюзиям, что мы в какой-то момент пожмем руки и скажем: "Ну все, забыто", - отметил политик.

По его словам, Россия - единственная страна в современной истории мира, которая подвергается настолько сильному давлению. 

Председатель партии обозначил "беспрецедентное давление извне" одним из вызовов современности. "Мы должны давать и даем ответ", - указал он.

Медведев также подчеркнул, что нужно сделать все, "чтобы даже в таких условиях Россия развивалась". "Ну, а наши граждане имели достойное качество жизни. Мы стараемся это делать", - добавил он. 

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