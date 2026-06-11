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Безопасность
Захарова отметила, что ВСУ каждую неделю бомбят Евросоюз
Захарова отметила, что ВСУ каждую неделю бомбят Евросоюз Захарова отметила, что ВСУ каждую неделю бомбят Евросоюз

Европа за последние три месяца получила уже 11 инцидентов с украинскими БПЛА. Киевский режим, фактически, бомбит Европейский союз каждую неделю в ответ на закупку вооружений на десятки миллиардов евро, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Европа за последние три месяца получила уже 11 инцидентов с украинскими БПЛА. Киевский режим, фактически, бомбит Европейский союз каждую неделю в ответ на закупку вооружений на десятки миллиардов евро, обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она назвала страны, на территории которых в последние месяцы Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дроны. Среди них Эстония, Литва, Финляндия, Греция, Латвия, Финляндия.

"Одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит ЕС", - указала дипломат.

По ее словам, "безумие Банковой" уже повлекло за собой правительственный кризис в Латвии, серьезные логистические проблемы в Финляндии, экологические и социальные последствия для всей Восточной Европы. "Впервые в истории НАТО - истребитель Альянса сбивает беспилотник ракетой над территорией союзника", - подчеркнула Захарова.

"И каждый раз - одно и то же: "Надо дать Киеву больше денег". Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти", - добавила она. 

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