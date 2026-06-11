ВЦИОМ назвал главные эмоции граждан при мысли о России

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, у граждан России при мысли о своей стране преобладает чувство гордости, любви и веры.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, у граждан России при мысли о своей стране преобладает чувство гордости, любви и веры.

"Топ-3 эмоций, с которыми россияне думают о России: гордость (41%), любовь (39%), вера (37%)", - следует из материалов соцслужбы.

Отмечается, что гордость за страну базируется в первую очередь на самоидентификации и личной связи с родиной (29% ответов), ее истории (29%), а также на достижениях государства (17%).

Вместе с тем подавляющее большинство респондентов испытывают гордость за конкретные сферы жизни страны: 90% участников опроса заявили о гордости за историю России, по 87% - за ее культуру и природные богатства, по 82% - за спорт и отечественную науку.

На вопрос о достижениях последних 10-15 лет, вызывающих чувство гордости, россияне чаще всего называли укрепление обороноспособности, суверенитет и внешнюю политику (16%). Столько же сограждан обратили внимание на прорывы в науке, технологиях, медицине и высокотехнологичных отраслях. Еще 13% гордятся социально-экономическим развитием страны, 9% - спортом.

Опрос проводился 31 мая текущего года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.