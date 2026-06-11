Лукашенко заявил, что никогда не участвовал в охоте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не охотился, хотя и имеет соответствующие документы, передает агентство БелТА .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не охотился, хотя и имеет соответствующие документы, передает агентство БелТА.

"Сам охотник по документам, но ни разу никого не убивал и не добывал. Как охотники говорят: "Мы не убиваем, мы добываем дичь". Для меня это одинаково", - отметил он.

Ранее в четверг глава белорусского государства одобрил ряд кадровых перестановок, в том числе назначение нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Этот пост будет занимать Максим Лысенко. В ходе встречи с новым министром Лукашенко подчеркнул, что "инспекция должна быть инспекцией, даже если она будет в вашем министерстве".

"Тот, кто гадит в природе, а у нас таких много, особенно в сельском хозяйстве - то жижа потекла весной в водоем, то браконьеры сети поставили или же с оружием ходят по лесу, стреляя налево-направо, - это недопустимо", - указал белорусский лидер.

По его словам, право на жизнь распространяется и на животных. "Вы знаете мое отношение к природе, к животным вообще. И культурным животным, и диким животным - неважно. Они должны иметь право на жизнь. И все должно быть по закону. Если у нас много животных, это хорошо", - сказал президент.