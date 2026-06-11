Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 июня 2026 / 19:55
КОТИРОВКИ
USD
11/06
71.7892
EUR
11/06
83.0816
Новости часа
Банк России выпустит памятную серебряную монету с Вороном Кутхом Лукашенко заявил, что никогда не участвовал в охоте
Москва
11 июня 2026 / 19:55
Котировки
USD
11/06
currency
71.7892
0.0000
EUR
11/06
currency
83.0816
0.0000
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
11 июня 2026 / 11:49
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Общество
Лукашенко заявил, что никогда не участвовал в охоте
Лукашенко заявил, что никогда не участвовал в охоте Лукашенко заявил, что никогда не участвовал в охоте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не охотился, хотя и имеет соответствующие документы, передает агентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не охотился, хотя и имеет соответствующие документы, передает агентство БелТА.

"Сам охотник по документам, но ни разу никого не убивал и не добывал. Как охотники говорят: "Мы не убиваем, мы добываем дичь". Для меня это одинаково", - отметил он.

Ранее в четверг глава белорусского государства одобрил ряд кадровых перестановок, в том числе назначение нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Этот пост будет занимать Максим Лысенко. В ходе встречи с новым министром Лукашенко подчеркнул, что "инспекция должна быть инспекцией, даже если она будет в вашем министерстве".

"Тот, кто гадит в природе, а у нас таких много, особенно в сельском хозяйстве - то жижа потекла весной в водоем, то браконьеры сети поставили или же с оружием ходят по лесу, стреляя налево-направо, - это недопустимо", - указал белорусский лидер.

По его словам, право на жизнь распространяется и на животных. "Вы знаете мое отношение к природе, к животным вообще. И культурным животным, и диким животным - неважно. Они должны иметь право на жизнь. И все должно быть по закону. Если у нас много животных, это хорошо", - сказал президент.

  • new_top
Также по теме:
08.06.2026 18:59
Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга
05.06.2026 14:46
Протасевич: сторонница Тихановской работала на КГБ, полагая, что контактирует с СБУ
04.06.2026 13:16
СБ РФ: учения ядерных сил России и Белоруссии призваны отрезвить "горячих прибалтийских тигров"
03.06.2026 17:47
Белоусов отметил важность сотрудничества России и Белоруссии в свете враждебности НАТО
01.06.2026 15:59
Лукашенко назвал Ким Чен Ына "перспективным молодым человеком"
26.05.2026 18:45
Шойгу: размещение "Орешника" в Белоруссии значительно усилило сдерживающий эффект
26.05.2026 16:15
JW: слова Зеленского о возможном наступлении РФ из Белоруссии не имеют подтверждений
21.05.2026 20:33
Зеленский выступил с очередными угрозами в адрес Белоруссии
21.05.2026 18:59
Лукашенко: Белоруссия не намерена втягиваться в конфликт на Украине
21.05.2026 16:45
Путин объявил о проведении первой совместной тренировки армий России и Белоруссии
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
18:15
Банк России выпустит памятную серебряную монету с Вороном Кутхом
17:58
Лукашенко заявил, что никогда не участвовал в охоте
17:45
ВЦИОМ назвал главные эмоции граждан при мысли о России
17:30
Захарова отметила, что ВСУ каждую неделю бомбят Евросоюз
17:15
Медведев не ожидает снижения давления на Россию в ближайшем будущем
16:59
Мерц призвал к основательной модернизации бюджета Евросоюза
16:59
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали почти 800 беспилотников ВСУ
16:46
Президент обсудил с Совбезом безопасность на сентябрьских выборах
16:30
В Анапе 49 пляжей готовы к открытию сезона
16:14
Песков: больничный Набиуллиной не должен порождать теории заговора
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО