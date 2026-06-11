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Банк России выпустит памятную серебряную монету с Вороном Кутхом
Банк России выпустит памятную серебряную монету с Вороном Кутхом Банк России выпустит памятную серебряную монету с Вороном Кутхом

Банк России 15 июня выпустит в обращение памятную серебряную монету "Ворон Кутх" серии "Легенды и сказки народов России". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Банк России 15 июня выпустит в обращение памятную серебряную монету "Ворон Кутх" серии "Легенды и сказки народов России". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монета номиналом 3 рубля изготовлена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Выполнена качеством "пруф". Тираж монеты - 5 тыс. штук. 

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение мифического персонажа Ворона Кутха - героя легенд и сказок северных народов Дальнего Востока, с которым связаны предания о сотворении мира. На изображении сказочный персонаж едет на нартах, в которые запряжены горбуши.

Вверху по окружности оборотной стороны монеты нанесена надпись "Легенды и сказки народов России", а внизу - "Ворон Кутх".

Подчеркивается, что выпускаемая монета обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений и является законным средством наличного платежа на территории РФ.

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