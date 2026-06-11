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Безопасность
Трамп: США нанесут "сильные удары" по Ирану в ночь на 12 июня
Трамп: США нанесут "сильные удары" по Ирану в ночь на 12 июня Трамп: США нанесут "сильные удары" по Ирану в ночь на 12 июня

Американские силы продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня. Соответствующее сообщение разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

Американские силы продолжат нанесение ударов по территории Ирана в ночь на 12 июня. Соответствующее сообщение разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

Соединенные Штаты "очень сильно ударят по Ирану сегодня ночью", указал он.

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