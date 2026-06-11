Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 220 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 220 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 220 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 205 военнослужащих, "Запад" - до 220, "Южная" - свыше 120, "Центр" - более 310, "Восток" - до 315, "Днепр" - до 50 военнослужащих.