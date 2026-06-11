Мишустин: доходы бюджета в 2025 году превысили 37 трлн рублей

Доходы бюджета России в 2025 году составили более 37 трлн рублей, три четверти из них - это ненефтегазовые доходы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Доходы бюджета России в 2025 году составили более 37 трлн рублей, три четверти из них - это ненефтегазовые доходы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Поговорим об исполнении федерального бюджета за 2025 год и реализации связанных с ним госпрограмм. Полученные доходы составили более 37 трлн рублей, во многом благодаря ненефтегазовой составляющей, которая уже устойчиво превышает три четверти всех поступлений", - отметил он, уточнив, что это не только промышленное производство, но и сфера услуг, сельское хозяйство, выпуск программного обеспечения, образование, медицина и другие секторы, которые не относятся к добыче нефти и газа.

"Эти и другие достигнутые параметры остались в рамках запланированных величин и соответствуют тем задачам, которые президент поставил на 2025 год в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - указал премьер.

По словам главы правительства, в их числе демографические вопросы, развитие экономики предложения, укрепление технологического суверенитета РФ, повышение глобальной конкурентоспособности отечественных товаров, услуг и технологий, расширение собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры.

"Именно эти цели были положены в основу государственных программ. Средний уровень достижения показателей по ним приблизился к 100%. Высокие результаты у тех из них, которые направлены на обеспечение доступным и комфортным жильем и комплексное развитие сельских территорий, также в сфере образования", - добавил он.