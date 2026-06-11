Цена нефти Brent на фоне заявлений Трампа демонстрирует рост

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 1% после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. Соответствующая динамика наблюдается после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские силы продолжат нанесение ударов по Ирану в ночь на 12 июня.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 1% после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. Соответствующая динамика наблюдается после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские силы продолжат нанесение ударов по Ирану в ночь на 12 июня.

По состоянию на 03:08 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 2,58% и торговалась на уровне $95,5 за баррель после заявления центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС о том, что Тегеран на фоне повторных атак США принял решение полностью перекрыть движение по Ормузскому проливу. Вместе с тем днем цена Brent переходила к снижению и находилась на отметке в $91,61 за баррель (-1,6%), свидетельствуют данные площадки на 13:34 мск

К 15:21 мск, стоимость фьючерса на нефть перешла к росту на 1,14% после заявления Трампа, до $94,16 за баррель. К 15:31 мск, Brent замедлил рост и составлял $93,65 за баррель (+0,59%).

Американский лидер также заявил, что США намерены попытаться установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики.