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Цена нефти Brent на фоне заявлений Трампа демонстрирует рост
Цена нефти Brent на фоне заявлений Трампа демонстрирует рост Цена нефти Brent на фоне заявлений Трампа демонстрирует рост

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 1% после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. Соответствующая динамика наблюдается после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские силы продолжат нанесение ударов по Ирану в ночь на 12 июня.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 1% после снижения днем, свидетельствуют данные торгов. Соответствующая динамика наблюдается после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские силы продолжат нанесение ударов по Ирану в ночь на 12 июня.

По состоянию на 03:08 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 2,58% и торговалась на уровне $95,5 за баррель после заявления центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС о том, что Тегеран на фоне повторных атак США принял решение полностью перекрыть движение по Ормузскому проливу. Вместе с тем днем цена Brent переходила к снижению и находилась на отметке в $91,61 за баррель (-1,6%), свидетельствуют данные площадки на 13:34 мск

К 15:21 мск, стоимость фьючерса на нефть перешла к росту на 1,14% после заявления Трампа, до $94,16 за баррель. К 15:31 мск, Brent замедлил рост и составлял $93,65 за баррель (+0,59%).

Американский лидер также заявил, что США намерены попытаться установить контроль над иранским островом Харк и нефтяными объектами исламской республики. 

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