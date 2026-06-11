Директор Московского Губернского театра (МГТ) Лариса Вильясте заняла пост гендиректора МХАТ имени Максима Горького вместо заслуженного деятеля искусств РФ Елены Булуковой. Соответствующее сообщение размещено на сайте МХАТ.
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Общество
Лариса Вильясте назначена гендиректором МХАТ им. Горького
11 июня 2026 / 19:30
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Директор Московского Губернского театра (МГТ) Лариса Вильясте заняла пост гендиректора МХАТ имени Максима Горького вместо заслуженного деятеля искусств РФ Елены Булуковой. Соответствующее сообщение размещено на сайте МХАТ.
Булукова была назначена гендиректором МХАТ им. Горького 29 октября. На этой должности она сменила Владимира Кехмана.
Вместе с тем худруком театра с 6 марта назначен народный артист РФ Сергей Безруков, который также занимает должность худрука МГТ.
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