Россия не будет разрушать культурные объекты на Украине, однако там есть другие "весьма привлекательные цели", о которых Вооруженные силы РФ не должны забывать. На это обратил внимание председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Безопасность
Медведев заявил о "привлекательных целях" на Украине для российских ВС
11 июня 2026 / 19:45
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Россия не будет разрушать культурные объекты на Украине, однако там есть другие "весьма привлекательные цели", о которых Вооруженные силы РФ не должны забывать. На это обратил внимание председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.
"Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, поскольку мы все-таки цивилизованные люди", - отметил политик, комментируя разрушение Киевом панорамы "Оборона Севастополя".
Вместе с тем, по его словам, на Украине есть и другие цели. "Но там есть другие весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы РФ забывать не должны", - указал Медведев.
Также по теме:
11.06.2026 20:16Economist: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска
11.06.2026 17:30Захарова отметила, что ВСУ каждую неделю бомбят Евросоюз
11.06.2026 13:15Российские ВС взяли под контроль Охримовку и освободили Роскошное
10.06.2026 20:27Мединский считает фашизмом удар по музею-панораме в Севастополе
10.06.2026 13:17ВС РФ нанесли удар по военно-морской базе и складам боеприпасов ВСУ
Актуально