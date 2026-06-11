Россия не будет разрушать культурные объекты на Украине, однако там есть другие "весьма привлекательные цели", о которых Вооруженные силы РФ не должны забывать. На это обратил внимание председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

Россия не будет разрушать культурные объекты на Украине, однако там есть другие "весьма привлекательные цели", о которых Вооруженные силы РФ не должны забывать. На это обратил внимание председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

"Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, поскольку мы все-таки цивилизованные люди", - отметил политик, комментируя разрушение Киевом панорамы "Оборона Севастополя".

Вместе с тем, по его словам, на Украине есть и другие цели. "Но там есть другие весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы РФ забывать не должны", - указал Медведев.