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ТАСС: рядом телом хоккеиста Ядыкина находился труп его деда
ТАСС: рядом телом хоккеиста Ядыкина находился труп его деда ТАСС: рядом телом хоккеиста Ядыкина находился труп его деда

Рядом с телом трагически погибшего хоккеиста "Норильска" Егора Ядыкина было найдено тело его деда. Предварительно, родственник спортсмена совершил самоубийство, со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщает ТАСС.

Рядом с телом трагически погибшего хоккеиста "Норильска" Егора Ядыкина было найдено тело его деда. Предварительно, родственник спортсмена совершил самоубийство, со ссылкой на правоохранительные органы региона сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что смерть 21-летнего Ядыкина наступила в результате случайного выстрела из ружья, которое он задел, находясь в автомобиле. Вместе с ним было обнаружено тело второго мужчины.

"Были обнаружены тела внука и его деда, который, по предварительным данным, покончил с собой", - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне ВХЛ Ядыкин по итогам 46 матчей забросил две шайбы и отдал две голевые передачи. Ранее хоккеист играл в системе "Авангарда". В "Норильск" он перешел в 2025 году. 

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