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Economist: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска
Economist: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска Economist: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска

Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) по мере приближения к нему российских ВС. Об этом информировал британский журнал The Economist.

Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) по мере приближения к нему российских ВС. Об этом информировал британский журнал The Economist.

По данным издания, заводы переносятся в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области. Согласно публикации, предварительная работа в рамках операции под названием "Новый Краматорск" началась еще в начале 2022 года и набрала обороты по мере приближения ВС РФ. "Мало кто полагает, что осталось много времени", - указывается в материале.

Отмечается, что на запад страны уже переместились 3,5 тыс. рабочих.

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