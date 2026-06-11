Economist: Украина начала эвакуировать заводы из Краматорска

Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) по мере приближения к нему российских ВС. Об этом информировал британский журнал The Economist.

Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) по мере приближения к нему российских ВС. Об этом информировал британский журнал The Economist.

По данным издания, заводы переносятся в город Перечин в Ужгородском районе Закарпатской области. Согласно публикации, предварительная работа в рамках операции под названием "Новый Краматорск" началась еще в начале 2022 года и набрала обороты по мере приближения ВС РФ. "Мало кто полагает, что осталось много времени", - указывается в материале.

Отмечается, что на запад страны уже переместились 3,5 тыс. рабочих.