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Лавров заявил, что Африка не хочет быть "сырьевым придатком" Запада
Лавров заявил, что Африка не хочет быть "сырьевым придатком" Запада Лавров заявил, что Африка не хочет быть "сырьевым придатком" Запада

Африканские страны не желают быть "сырьевыми придатками" Запада. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, начиная переговоры с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банхоле Адеойе.

Африканские страны не желают быть "сырьевыми придатками" Запада. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, начиная переговоры с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банхоле Адеойе.

"Мы сегодня видим очень специфический феномен, когда происходит второе пробуждение Африки. Вслед за обретением политической независимости сейчас, уже пройдя через десятилетия независимого развития, африканские страны хотят быть хозяевами своих природных ресурсов. И в контексте происходящих на глобальной арене глубоких перемен, пертурбаций мы наблюдаем желание африканцев максимально использовать то, что было дано природой, Богом, в интересах своих народов, а не оставаться сырьевыми придатками глобальных корпораций", - отметил российский министр.

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Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
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Владимир Путин
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