Пловец Корнев установил очередной рекорд России

Егор Корнев побил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем в финальном заплыве чемпионата страны. Соревнования принимает Казань.

Корневу удалось преодолеть дистанцию за 46,96 секунды. В полуфинале он показал результат 46,99 секунды. На чемпионате России 22-летний пловец дважды обновлял рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем и установил новый лучший результат страны на 50-метровке баттерфляем.

На чемпионате мира - 2025 Корнев выиграл комбинированную эстафету 4x100 м и стал серебряным призером в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.