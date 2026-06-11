Егор Корнев побил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем в финальном заплыве чемпионата страны. Соревнования принимает Казань.
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Спорт
Пловец Корнев установил очередной рекорд России
11 июня 2026 / 20:45
© Егор Алеев/ ТАСС
Егор Корнев побил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем в финальном заплыве чемпионата страны. Соревнования принимает Казань.
Корневу удалось преодолеть дистанцию за 46,96 секунды. В полуфинале он показал результат 46,99 секунды. На чемпионате России 22-летний пловец дважды обновлял рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем и установил новый лучший результат страны на 50-метровке баттерфляем.
На чемпионате мира - 2025 Корнев выиграл комбинированную эстафету 4x100 м и стал серебряным призером в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.
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