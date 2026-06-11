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Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в новой народной программе ЕР
Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в новой народной программе ЕР Медведев назвал семь вызовов, которые отразят в новой народной программе ЕР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии обозначил семь вызовов, которые получат отражение в ней.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета по подготовке новой народной программы партии обозначил семь вызовов, которые получат отражение в ней.

По его словам, первым вызовом с точки зрения значимости жизни в России является демография. Второй вызов будет касаться дефицита кадров и появления новых профессий, указал Медведев. Он отметил, что задача партии заключается в "повышении производительности труда, и в обеспечении людям возможности осваивать новые профессии, чтобы каждый мог найти себе работу со стабильным заработком".

"Третий вызов, который тоже носит для нас системный характер, - неравномерное развитие регионов. Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам. Это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура", - указал политик.

Он также выразил уверенность, что Россия должна развиваться даже в условиях давления извне, поэтому внешнеэкономический вызов является четвертым пунктом, на который будет дан ответ в новой программе "Единой России".

Еще одним вызовом, на его взгляд, является технологический уклад, включающий в себя ИИ, беспилотные системы, биотехнологии, космические технологии, робототехнику, роботизацию. Кроме того, в числе направлений программы председатель партии выделил преодоление идеологического вызова и обеспечение безопасности РФ.

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