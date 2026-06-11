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Безопасность
Трамп отказался от запланированных ударов по Ирану
Трамп отказался от запланированных ударов по Ирану Трамп отказался от запланированных ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить намеченные на 11 июня американские удары по территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить намеченные на 11 июня американские удары по территории Ирана.

"Я как президент США отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки Ирана", - указал он в Truth Соц. сети.

Вместе с тем, по утверждению американского лидера, переговоры между Вашингтоном и Тегераном вышли "на высший уровень иранского руководства".

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