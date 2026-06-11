Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить намеченные на 11 июня американские удары по территории Ирана.
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Безопасность
Трамп отказался от запланированных ударов по Ирану
11 июня 2026 / 22:17
© AP Photo/ Jacquelyn Martin/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отменить намеченные на 11 июня американские удары по территории Ирана.
"Я как президент США отменил запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки Ирана", - указал он в Truth Соц. сети.
Вместе с тем, по утверждению американского лидера, переговоры между Вашингтоном и Тегераном вышли "на высший уровень иранского руководства".
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