Матвиенко не видит предпосылок к урегулированию конфликта на Украине

Существенных предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине в нынешней международной обстановке "не просматривается". На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Существенных предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине в нынешней международной обстановке "не просматривается". На это обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что "военные действия - не наш выбор". Россия неизменно, даже в самых сложных обстоятельствах, "стремилась и стремится находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов", но не любой ценой, а лишь при условии надежного обеспечения безопасности, законных интересов Российской Федерации, указала Матвиенко в колонке для "Парламентской газеты".

Вместе с тем Москва отдает себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию пока не просматривается, подчеркнула она.

"Наоборот только очевиднее, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию", - отметила председатель СФ. Им не нужна суверенная, единая, динамично развивающаяся Россия. Чтобы победить в этом противостоянии, необходимо быть сплоченными и сильными, добавила она.