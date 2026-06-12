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Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России
Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с Международной космической станции поздравили россиян с Днем России. Соответствующую видеозапись распространил Роскосмос, передает ТАСС.

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с Международной космической станции поздравили россиян с Днем России. Соответствующую видеозапись распространил Роскосмос, передает ТАСС.

"Дорогие соотечественники! Мы, космонавты Роскосмоса, поздравляем вас с Днем России! Этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны, наполняет сердца гордостью за ее великую историю, богатую культуру и выдающиеся достижения", - заявил командир станции Кудь-Сверчков.

Вместе с тем Микаев обратил внимание на красоту и необъятность России, что "особенно ясно видно" из космоса. По его словам, сила России в ее единстве и людях, которые живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее. "Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и приумножая ее богатство", - указал космонавт.

Кроме того, Федяев отметил, что уникальность России в ее многообразии. "Здесь бок о бок живут люди разных верований и культур, вместе созидая новое и защищая то общее, что у нас есть - нашу Родину. Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях!", - подчеркнул он. 

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