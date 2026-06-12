В Иране опровергли заявление Трампа о мирном договоре

Иран пока не утвердил никакой текст соглашения с США по мирному урегулированию вооруженного конфликта, несмотря на прозвучавшее в четверг заявление американского президента Дональда Трампа о достижении договоренностей о прекращении войны. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Fars .

Иран пока не утвердил никакой текст соглашения с США по мирному урегулированию вооруженного конфликта, несмотря на прозвучавшее в четверг заявление американского президента Дональда Трампа о достижении договоренностей о прекращении войны. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Fars.

По данным агентства, спустя некоторое время после заявления Трампа о том, что несколько итоговых элементов договоренностей с Тегераном было согласовано, близкий к иранской переговорной команде источник заявил, что ни один текст для предварительного меморандума с Вашингтоном еще не был утвержден властями исламской республики.

Позднее президент США заявил, что американская сторона договорилась о завершении войны с Ираном, однако соответствующие документы еще ожидают подписания. Несмотря на сообщение Fars о том, что иранская сторона еще не согласовала текст меморандума, Трамп спустя время также выступил с утверждением о том, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи мог одобрить условия будущей договоренности с Соединенными Штатами.