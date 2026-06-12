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К реставрации частей панорамы в Севастополе приступят быстрее, чем в 1942 году
К реставрации частей панорамы в Севастополе приступят быстрее, чем в 1942 году К реставрации частей панорамы в Севастополе приступят быстрее, чем в 1942 году

Реставрация фрагментов панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", которые удалось спасти из пожара, возникшего при атаке украинского БПЛА, начнется быстрее, чем это было сделано в аналогичной ситуации для произведения Франца Рубо в 1942 году. Об этом заявила заведующая отделом "История Крымской войны" Екатерина Малиновская в беседе с ТАСС.

Реставрация фрагментов панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", которые удалось спасти из пожара, возникшего при атаке украинского БПЛА, начнется быстрее, чем это было сделано в аналогичной ситуации для произведения Франца Рубо в 1942 году. Об этом заявила заведующая отделом "История Крымской войны" Екатерина Малиновская в беседе с ТАСС.

Полотно панорамы, созданной Рубо в начале XIX века, было уничтожено в результате пожара 1942 года - удалось спасти фрагменты, которые через несколько десятилетий после реставрации вернули в Севастополь. Полотно "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", которое после Великой Отечественной войны выставляли в здании панорамы, было написано советскими художниками с использованием сохранившихся частей. Оно порядка 70 лет выставлялось в здании панорамы, но было уничтожено во время пожара, вызванного ударом дрона ВСУ в ночь на 10 июня.

"Сейчас консервация и реставрация явно будут сделаны оперативнее. Потому что в 1942 году панорама прошла долгий путь в эвакуации: в Новосибирск, где ей оказали первую помощь, она была доставлена только осенью 1942 года, то есть работы с фрагментами полотна начали только спустя примерно полгода. В тот момент не было произведено полноценной реставрации - там произошло то, что считается консервацией фрагментов: они были очищены от загрязнений, от копоти, от соленой морской воды, был закреплен красочный слой, которой при этом требовал таких жизненно необходимых для людей продуктов, как мед или яйца. А сейчас все будет сделано максимально оперативно", - сказала Малиновская.

Согласно данным музея, из пожара 1942 года было вынесено свыше 80 фрагментов. Сохранить в итоге удалось 39, и сейчас они все собраны в коллекции севастопольского музея. 

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