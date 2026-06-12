Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO. Об этом информировало британское агентство Reuters.
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Экономика
Reuters: Илон Маск стал первым триллионером в истории
12 июня 2026 / 11:38
© Mario Tama/ Getty Images/ТАСС
Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO. Об этом информировало британское агентство Reuters.
Как отмечается, ранее компания сообщала, что намерена привлечь рекордные $75 млрд в рамках IPO.
Американская компания SpaceX назвала цену и количество акций накануне их публичного размещения на бирже в четверг. Компания разместила 555 555 555 акций по цене $135 за единицу. Ценные бумаги SpaceX будут торговаться на электронной бирже Nasdaq с 12 июня под индексом SPCX.
Также по теме:
05.06.2026 17:30Президент РФ назвал три технологии, способные менять жизнь граждан
04.06.2026 15:13Мишустин отметил, что эффективность нейросетей при их внедрении должна быть доказана
29.05.2026 13:59"Известия": запуск сетей 5G в России может состояться в конце июня
28.05.2026 21:19Путин отметил, что ИИ может заменить миллионы людей на работе
21.05.2026 14:58SpaceX планирует запустить крупнейшую в истории ракету
19.05.2026 21:22Выполнен первый полет прототипа двухместного истребителя Су-57
Актуально