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Reuters: Илон Маск стал первым триллионером в истории
Reuters: Илон Маск стал первым триллионером в истории Reuters: Илон Маск стал первым триллионером в истории

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO. Об этом информировало британское агентство Reuters.

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO. Об этом информировало британское агентство Reuters.

Как отмечается, ранее компания сообщала, что намерена привлечь рекордные $75 млрд в рамках IPO.

Американская компания SpaceX назвала цену и количество акций накануне их публичного размещения на бирже в четверг. Компания разместила 555 555 555 акций по цене $135 за единицу. Ценные бумаги SpaceX будут торговаться на электронной бирже Nasdaq с 12 июня под индексом SPCX.

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