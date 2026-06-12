Reuters: Илон Маск стал первым триллионером в истории

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO. Об этом информировало британское агентство Reuters .

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря размещению акций компании SpaceX на IPO. Об этом информировало британское агентство Reuters.

Как отмечается, ранее компания сообщала, что намерена привлечь рекордные $75 млрд в рамках IPO.

Американская компания SpaceX назвала цену и количество акций накануне их публичного размещения на бирже в четверг. Компания разместила 555 555 555 акций по цене $135 за единицу. Ценные бумаги SpaceX будут торговаться на электронной бирже Nasdaq с 12 июня под индексом SPCX.