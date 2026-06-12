Истребители ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за израильского пассажирского самолета, который не вышел на связь с авиадиспетчерами, совершая маршрут из Тель-Авива в Прагу. Как заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, инцидент произошел в воздушном пространстве страны в четверг вечером.

Истребители ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за израильского пассажирского самолета, который не вышел на связь с авиадиспетчерами, совершая маршрут из Тель-Авива в Прагу. Как заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, инцидент произошел в воздушном пространстве страны в четверг вечером.

"Венгерские вооруженные силы были приведены в состояние наивысшей боевой готовности Объединенным центром воздушных операций НАТО из-за инцидента с израильским пассажирским самолетом Airbus A321. Два истребителя JAS 39 Gripen поднялись в воздух, так как рейс между Тель-Авивом и Прагой не смог связаться с гражданской диспетчерской службой. Вскоре после взлета Gripen установили визуальный контакт с пилотами пассажирского самолета, которые затем связались по радио с венгерской наземной диспетчерской службой", - указал глава венгерского правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, "в соответствии с правилами, которые действуют в таких случаях, истребители сопровождали пассажирский самолет до тех пор, пока он не покинул венгерское воздушное пространство по маршруту в соответствии с его планом полета" в направлении Австрии. После этого истребители вернулись на авиабазу в Кечкемете (область Бач-Кишкун).

"В ходе инцидента служба охраны воздушного пространства вооруженных сил Венгрии и интегрированная система противовоздушной обороны НАТО действовали эффективно", - отметил премьер.