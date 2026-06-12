Глава Татарстана стал лауреатом премии Нобеля

Глава Татарстана Рустам Минниханов был удостоен российской премии Людвига Нобеля. Награду также присвоили художественному руководителю Михайловского театра Ильдару Абдразакову и директору Государственного музея - заповедника "Царское Село" Ольге Таратыновой, сообщает ТАСС .

Глава Татарстана Рустам Минниханов был удостоен российской премии Людвига Нобеля. Награду также присвоили художественному руководителю Михайловского театра Ильдару Абдразакову и директору Государственного музея - заповедника "Царское Село" Ольге Таратыновой, сообщает ТАСС.

"Это огромное событие в моей жизни. Много разных наград получал. Но теперь пришло время получить известную на весь мир премию Нобеля. Когда я узнал, что мне присвоят премию Нобеля, не поверил. Подумал: "Не может быть такого. Где премия Нобеля и где я?". Это огромная честь", - отметил Абдразаков.

Премия Людвига Нобеля - первая в мире нобелевская премия, учрежденная в 1888 году и возрожденная в Санкт-Петербурге в 2005 году. Ежегодно ее лауреатами становятся знаковые личности современности, которые внесли значительный вклад в развитие и процветание России.

В разные годы премии были удостоены президент России Владимир Путин, народный артист Иосиф Кобзон, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.