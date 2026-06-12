Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 июня 2026 / 14:22
КОТИРОВКИ
USD
12/06
71.9077
EUR
12/06
82.9743
Новости часа
Медведев разместил ИИ-ролик с уничтожением портретов Мерца и Стармера Гатилов заявил, что Россию невозможно "отменить"
Москва
12 июня 2026 / 14:22
Котировки
USD
12/06
currency
71.9077
0.0000
EUR
12/06
currency
82.9743
0.0000
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
11 июня 2026 / 11:49
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Глава Татарстана стал лауреатом премии Нобеля
Глава Татарстана стал лауреатом премии Нобеля Глава Татарстана стал лауреатом премии Нобеля

Глава Татарстана Рустам Минниханов был удостоен российской премии Людвига Нобеля. Награду также присвоили художественному руководителю Михайловского театра Ильдару Абдразакову и директору Государственного музея - заповедника "Царское Село" Ольге Таратыновой, сообщает ТАСС.

Глава Татарстана Рустам Минниханов был удостоен российской премии Людвига Нобеля. Награду также присвоили художественному руководителю Михайловского театра Ильдару Абдразакову и директору Государственного музея - заповедника "Царское Село" Ольге Таратыновой, сообщает ТАСС.

"Это огромное событие в моей жизни. Много разных наград получал. Но теперь пришло время получить известную на весь мир премию Нобеля. Когда я узнал, что мне присвоят премию Нобеля, не поверил. Подумал: "Не может быть такого. Где премия Нобеля и где я?". Это огромная честь", - отметил Абдразаков.

Премия Людвига Нобеля - первая в мире нобелевская премия, учрежденная в 1888 году и возрожденная в Санкт-Петербурге в 2005 году. Ежегодно ее лауреатами становятся знаковые личности современности, которые внесли значительный вклад в развитие и процветание России.

В разные годы премии были удостоены президент России Владимир Путин, народный артист Иосиф Кобзон, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. 

  • new_top
Также по теме:
12.06.2026 11:20
К реставрации частей панорамы в Севастополе приступят быстрее, чем в 1942 году
12.06.2026 10:38
Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России
11.06.2026 19:30
Лариса Вильясте назначена гендиректором МХАТ им. Горького
11.06.2026 18:15
Банк России выпустит памятную серебряную монету с Вороном Кутхом
11.06.2026 17:45
ВЦИОМ назвал главные эмоции граждан при мысли о России
10.06.2026 16:46
Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина
10.06.2026 12:31
Мишустин: в России разные традиции и культуры объединяются в любви к Родине
09.06.2026 13:31
В ГД призвали окончательно сделать 31 декабря выходным днем
08.06.2026 17:45
Премьер Испании подарил Льву XIV оливковое дерево
08.06.2026 14:13
Президент поздравил соцработников с профессиональным праздником
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
12:45
Медведев разместил ИИ-ролик с уничтожением портретов Мерца и Стармера
12:31
Гатилов заявил, что Россию невозможно "отменить"
12:15
Глава Татарстана стал лауреатом премии Нобеля
11:59
Мадьяр: истребители Венгрии были подняты по тревоге НАТО из-за самолета Израиля
11:38
Reuters: Илон Маск стал первым триллионером в истории
11:20
К реставрации частей панорамы в Севастополе приступят быстрее, чем в 1942 году
10:57
В Иране опровергли заявление Трампа о мирном договоре
10:38
Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России
10:20
Матвиенко не видит предпосылок к урегулированию конфликта на Украине
22:17
Трамп отказался от запланированных ударов по Ирану
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО