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Гатилов заявил, что Россию невозможно "отменить"
Гатилов заявил, что Россию невозможно "отменить" Гатилов заявил, что Россию невозможно "отменить"

Россию невозможно "отменить", ее голос не может быть заглушен в международных институтах. На этом акцентировал внимание постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов на приеме по случаю Дня России.

Россию невозможно "отменить", ее голос не может быть заглушен в международных институтах. На этом акцентировал внимание постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов на приеме по случаю Дня России.

Он отметил, что РФ готова защищать свои фундаментальные интересы и ценности, а также своих граждан и соотечественников, в том числе в контексте украинского кризиса. "Невозможно "отменить" многовековую российскую культуру. Невозможно заглушить российский голос в международных институтах", - подчеркнул Гатилов, выступая с торжественной речью.

По его словам, Россия продолжит отстаивать свои интересы и выступать за основанный на Уставе ООН международный порядок. Москва сохраняет приверженность центральной роли всемирной организации в поддержании международного мира и безопасности, содействии устойчивому развитию и развитию диалога между государствами, указал постпред.

Мероприятие по случаю Дня России традиционно состоялось в здании постпредства. Гостям представили выставку картин российского художника Георгия Шилова "От океана до океана", посвященную знаковым уголкам России. 

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