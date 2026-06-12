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Медведев разместил ИИ-ролик с уничтожением портретов Мерца и Стармера
Медведев разместил ИИ-ролик с уничтожением портретов Мерца и Стармера Медведев разместил ИИ-ролик с уничтожением портретов Мерца и Стармера

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ко Дню России разместил в своем Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, на котором он уничтожает в шредере фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ко Дню России разместил в своем Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, на котором он уничтожает в шредере фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!" - указал Медведев.

В конце ролика, когда все портреты европейских политиков разрезаны шредером, звучит гимн России. 

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