Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ко Дню России разместил в своем Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, на котором он уничтожает в шредере фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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Технологии
Медведев разместил ИИ-ролик с уничтожением портретов Мерца и Стармера
12 июня 2026 / 12:45
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ко Дню России разместил в своем Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, на котором он уничтожает в шредере фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!" - указал Медведев.
В конце ролика, когда все портреты европейских политиков разрезаны шредером, звучит гимн России.
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