Иран обнародовал меморандум об урегулировании с США

Меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном включает 14 пунктов. Об этом информировало агентство Mehr , опубликовавшее документ.

Меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном включает 14 пунктов. Об этом информировало агентство Mehr, опубликовавшее документ.

В него вошли такие согласованные положения:

отмена морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из граничащих с Ираном зон;

США и их союзники должны будут представить планы по восстановлению Ирана на сумму по меньшей мере $300 млрд;

приостановка действия санкций на продажу иранской нефти и нефтепродуктов;

Иран и США проведут в течение 60 дней переговоры по атому, по итогам которых заключат соглашение;

размораживание $12 млрд, снятие блокады и приостановка действия нефтяных санкций являются условиями Ирана для переговоров по атому;

Вместе с тем вопросы иранской ракетной программы и поддержки сил "оси сопротивления" в регионе не вошли в текст меморандума Тегерана и Вашингтона, указывает Mehr. "Вопросы иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня", - следует из текста.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что часть итоговых положений договоренностей с Ираном согласована всеми вовлеченными в переговоры сторонами, однако американские силы будут поддерживать морскую блокаду республики до заключения сделки.

Кроме того, американский лидер написал в Truth Соц. сети, что "итоговые положения были одобрены как в принципе, так и во всех деталях всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие государства".