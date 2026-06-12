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Российские ВС освободили населенный пункт Приют в ДНР
Российские ВС освободили населенный пункт Приют в ДНР Российские ВС освободили населенный пункт Приют в ДНР

Российские военнослужащие за прошедшую неделю в зоне специальной военной операции (СВО) освободили и установили контроль над пятью населенными пунктами, включая Приют в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие за прошедшую неделю в зоне специальной военной операции (СВО) освободили и установили контроль над пятью населенными пунктами, включая Приют в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение минувшей недели в ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Шевченко и Охримовка Харьковской области. На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Химик и Роскошное ДНР. В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют ДНР", - говорится в сообщении. 

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