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В Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной
В Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной В Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, сообщает ТАСС.

В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, сообщает ТАСС.

Проститься с Чурсиной пришли десятки человек, в их числе губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева (ТЮЗ СПб) Светлана Лаврецова.

Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни. Смерть наступила в результате тяжелой болезни.

За свою жизнь артистка исполнила более 100 ролей в кино и сериалах, служила в трех театрах. 

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