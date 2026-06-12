В Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, сообщает ТАСС .

В Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге проходит прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной, сообщает ТАСС.

Проститься с Чурсиной пришли десятки человек, в их числе губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева (ТЮЗ СПб) Светлана Лаврецова.

Чурсина скончалась 10 июня на 85-м году жизни. Смерть наступила в результате тяжелой болезни.

За свою жизнь артистка исполнила более 100 ролей в кино и сериалах, служила в трех театрах.