Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил российскому коллеге Владимиру Путину, а также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину поздравления по случаю Дня России. Об этом информировала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Политика
Глава Туркмении направил Путину поздравление с Днем России
12 июня 2026 / 13:46
© Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил российскому коллеге Владимиру Путину, а также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину поздравления по случаю Дня России. Об этом информировала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
"Сегодня наши государства эффективно сотрудничают по широкому спектру направлений", - приводит слова Бердымухамедова издание. Он выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское стратегическое партнерство будет и далее динамично развиваться.
Глава Туркмении также пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу России - благополучия и процветания.
Также по теме:
12.06.2026 14:30ФОМ: о доверии Путину заявили 73% опрошенных россиян
12.06.2026 12:31Гатилов заявил, что Россию невозможно "отменить"
11.06.2026 17:15Медведев не ожидает снижения давления на Россию в ближайшем будущем
11.06.2026 16:30В Анапе 49 пляжей готовы к открытию сезона
11.06.2026 14:15Мелони заявила о необходимости установления диалога с Россией
10.06.2026 21:33Постпред США заявил, что НАТО не намерена угрожать РФ
10.06.2026 19:27Путин отметил, что в России строго выполняются соцобязательства
Актуально