Глава Туркмении направил Путину поздравление с Днем России

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил российскому коллеге Владимиру Путину, а также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину поздравления по случаю Дня России. Об этом информировала официальная газета " Нейтральный Туркменистан ".

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил российскому коллеге Владимиру Путину, а также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину поздравления по случаю Дня России. Об этом информировала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Сегодня наши государства эффективно сотрудничают по широкому спектру направлений", - приводит слова Бердымухамедова издание. Он выразил уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское стратегическое партнерство будет и далее динамично развиваться.

Глава Туркмении также пожелал Путину и Мишустину крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу России - благополучия и процветания.