Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $86 за баррель впервые с 10 марта этого года.
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Стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель
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© Mario Tama/ Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $86 за баррель впервые с 10 марта этого года.
По состоянию на 11:22 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,89% и торговалась на уровне $85,96 за баррель. К 11:27 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $86,27 за баррель (-4,55%).
На 11:15 мск цена Brent составляла $86,71 за баррель (-4,06%), свидетельствуют данные площадки.
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