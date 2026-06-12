Стоимость нефти Brent опускалась ниже $86 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $86 за баррель впервые с 10 марта этого года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $86 за баррель впервые с 10 марта этого года.

По состоянию на 11:22 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,89% и торговалась на уровне $85,96 за баррель. К 11:27 мск цена Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $86,27 за баррель (-4,55%).

На 11:15 мск цена Brent составляла $86,71 за баррель (-4,06%), свидетельствуют данные площадки.