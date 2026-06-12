Экс-президент Республики Корея приговорен к 30 годам за передачу БПЛА КНДР

Суд первой инстанции приговорил экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы за отправку БПЛА в КНДР с целью создания предлога для введения военного положения. Об этом информировало агентство Yonhap .

Суд первой инстанции приговорил экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля к 30 годам лишения свободы за отправку БПЛА в КНДР с целью создания предлога для введения военного положения. Об этом информировало агентство Yonhap.

Центральный окружной суд Сеула признал Юн Сок Ёля виновным по обвинению в помощи противнику и злоупотреблении властью. Статья о помощи противнику применяется, если интересам Республики Корея в военной сфере был нанесен ущерб даже без прямого сговора с Севером. Осенью 2024 года с территории Республики Корея было запущено несколько дронов, которые распространяли листовки в окрестностях Пхеньяна, по меньшей мере один из них разбился и оказался в руках специалистов КНДР.

"Хотя уровень ущерба интересам в военной сфере из-за этой операции не был серьезным, подсудимые пытались спровоцировать КНДР, используя в качестве прикрытия военную операцию, чтобы создать условия для объявления военного положения", - заявил судья.

"Эту операцию нельзя расценивать как справедливый ответ на отправку шаров с мусором из Северной Кореи, за ней стояли личные мотивы, не связанные с государственной безопасностью или обороной", - указали в суде.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль в нарушение конституции объявил военное положение, за что его впоследствии отстранили от власти. Летом и весной 2024 года с территории Северной Кореи запускали воздушные шары с мусором в ответ на действия активистов, которые отправляли медикаменты с агитационными материалами.

В феврале суд первой инстанции приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению за мятеж против государственного строя.