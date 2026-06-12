Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 июня среди 1,5 тыс. жителей страны.
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Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 73% опрошенных россиян
12 июня 2026 / 14:30
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 июня среди 1,5 тыс. жителей страны.
"О доверии Владимиру Путину заявили 73% российских граждан. Вместе с тем большинство населения (75%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов соцслужбы.
Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 46% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 52% опрошенных.
Кроме того, уровень поддержки "Единой России" составил 36%, ЛДПР - 12%, КПРФ - 8%, "Новых людей" - 6%, "Справедливой России" - 3%.
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