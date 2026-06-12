ФОМ: о доверии Путину заявили 73% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 июня среди 1,5 тыс. жителей страны.

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 73%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 5 по 7 июня среди 1,5 тыс. жителей страны.

"О доверии Владимиру Путину заявили 73% российских граждан. Вместе с тем большинство населения (75%) уверено, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 46% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 52% опрошенных.

Кроме того, уровень поддержки "Единой России" составил 36%, ЛДПР - 12%, КПРФ - 8%, "Новых людей" - 6%, "Справедливой России" - 3%.