Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера Индии в сфере поставок нефти, тогда как США действуют в этой области исходя из собственных интересов. На это обратил внимание министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе конференции Kultaranta Talks в Финляндии.

Россия зарекомендовала себя в качестве надежного партнера Индии в сфере поставок нефти, тогда как США действуют в этой области исходя из собственных интересов. На это обратил внимание министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе конференции Kultaranta Talks в Финляндии.

Комментируя замечание модератора о том, что Индия ведет себя неоднозначно, занимая нейтральную позицию по конфликту на Украине, "проявляет слишком много симпатии к РФ и слишком охотно покупает у нее нефть", Джайшанкар подчеркнул, что Индия прежде всего "покупает нефть исходя из цены и доступности".

"До 2022 года мы не закупали крупных объемов российской нефти, но обстоятельства вынудили нас выйти на этот рынок. Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик: они обеспечивали поставки, а покупатели выбирали тот вариант, который был наиболее разумным", - отметил он.

Глава МИД также обратил внимание, что "в тот период 2022 года США сами просили Индию покупать российскую нефть, чтобы стабилизировать мировые рынки". "А сейчас мы видим, что после введения в 2025 году пошлин против нас за покупку российской нефти США затем сняли санкции, так как им снова потребовалось снизить цены на нефть. Не стоит делать вид, будто здесь замешаны высокие принципы. Ситуация меняется по принципу "то вводим, то отменяем", делаем так, когда нам выгодно, и иначе, когда невыгодно. Мы все взрослые люди и понимаем правила игры, поэтому я не считаю уместным прибегать здесь к ханжеству", - заключил он.

"Раз уж вы заговорили о моральной неоднозначности, я бы сказал так: ни одна страна в Европе не подвергалась нападению с использованием индийского оружия. Хотелось бы, чтобы то же самое можно было сказать о европейском оружии в отношении Индии. Европейцы продают оружие, которое в прошлом много раз использовалось для нападений на Индию. Мы, индийцы, никогда не делали ничего, что угрожало бы Европе. Полагаю, это вполне обоснованный довод", - добавил министр.