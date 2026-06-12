Заболеваемость коронавирусом в России за год снизилась в три раза

По итогам 2025 года в России было подтверждено 342 487 случаев COVID-19, это в 3,3 раза меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС .

По итогам 2025 года в России было подтверждено 342 487 случаев COVID-19, это в 3,3 раза меньше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"В России в 2025 году продолжилось снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Зарегистрировано 342 487 случаев COVID-19 (в 2024 году - 1 125 289 случаев), показатель заболеваемости составил 234,36 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2024 годом заболеваемость снизилась в 3,3 раза", - следует из сообщения.

Как отмечается, распределение заболеваемости COVID-19 по субъектам РФ неравномерное. В большинстве регионов наблюдалось снижение относительно 2024 года, из них в 80 - в два и более раз. Наибольшие показатели заболеваемости зафиксированы в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Санкт-Петербурге.

В Роспотребнадзоре также указали, что в 2025 году в стране против COVID-19 иммунизировано 410 448 человек, это почти в два раза меньше, чем годом ранее.