Медведев поздравил соотечественников с Днем России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днем России.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днем России.

"С Днем России!" - указал он в "Максе".

Свой пост политик сопроводил видеозаписью с панорамным видом Красной площади.