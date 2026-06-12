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Общество
Медведев поздравил соотечественников с Днем России
12 июня 2026 / 15:16
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил соотечественников с Днем России.
"С Днем России!" - указал он в "Максе".
Свой пост политик сопроводил видеозаписью с панорамным видом Красной площади.
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