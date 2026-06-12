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Мероприятия по случаю открытия ЧМ-2026 в Мехико посетили полмиллиона человек
Мероприятия по случаю открытия ЧМ-2026 в Мехико посетили полмиллиона человек Мероприятия по случаю открытия ЧМ-2026 в Мехико посетили полмиллиона человек

В массовых мероприятиях, приуроченных к открытию чемпионата мира по футболу 2026 года, приняли участие порядка 500 тыс. жителей и гостей столицы Мексики. Соответствующее заявление распространило министерство общественной безопасности Мехико.

В массовых мероприятиях, приуроченных к открытию чемпионата мира по футболу 2026 года, приняли участие порядка 500 тыс. жителей и гостей столицы Мексики. Соответствующее заявление распространило министерство общественной безопасности Мехико.

Согласно информации властей, на матче открытия на стадионе Мехико и в прилегающей зоне присутствовали 80 тыс. иностранных и местных болельщиков. Еще 100 тыс. человек собрались в официальной фан-зоне на центральной площади Сокало, а 120 тыс. поклонников футбола праздновали открытие турнира на центральной улице Пасео-де-ла-Реформа у монумента "Ангел Независимости".

Вместе с тем 200 тыс. зрителей посетили специальные "Футбольные фестивали", которые были организованы властями во всех 16 районах Мехико. За игрой на одной из таких площадок - в спорткомплексе "Лос-Галеана" - наблюдали президент Мексики Клаудия Шейнбаум и мэр Мехико Клара Бругада.

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Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
16:32
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