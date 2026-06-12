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Российские ВС за неделю нанесли два массированных и пять групповых ответных ударов
Российские ВС за неделю нанесли два массированных и пять групповых ответных ударов Российские ВС за неделю нанесли два массированных и пять групповых ответных ударов

Российские военнослужащие в ответ на террористические атаки Украины за прошедшую неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов, поражены используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) объекты ТЭК, портовой инфраструктуры, места сборки безэкипажных катеров. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие в ответ на террористические атаки Украины за прошедшую неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов, поражены используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) объекты ТЭК, портовой инфраструктуры, места сборки безэкипажных катеров. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России, ВС РФ были нанесены пять групповых и два массированных ударов ударными беспилотниками и высокоточным оружием.

В результате были поражены объекты транспортной, портовой и топливно-энергетической инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов, места подготовки, сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований, указали в МО РФ.

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