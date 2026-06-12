Россия не нацелена на конфликт с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, пишет газета Financial Times.
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Безопасность
В НАТО признали, что Россия не ищет конфликта с военным блоком
12 июня 2026 / 15:59
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС
Россия не нацелена на конфликт с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, пишет газета Financial Times.
"Я очень хорошо ознакомился с материалами разведки. Россия не ищет конфликта, россияне действительно понимают смысл термина "оборонный альянс" и по-настоящему понимают, что у нас есть некоторые асимметричные преимущества", - отметил он, выступая на мероприятии по авиационной тематике в Германии.
Некоторое время назад президент России Владимир Путин назвал заявления о якобы готовящемся нападении РФ на Европу не просто бредом, а провокациями и дезинформацией с целью одурачить собственное население.
Также по теме:
09.06.2026 21:15ICAN: расходы США на ядерное оружие в 2025 году увеличились на 22%
03.06.2026 19:17Рябков назвал условие применения Россией ядерного оружия
28.05.2026 12:33В КНДР заявили, что никогда не откажутся от ядерного оружия
26.05.2026 13:59Шойгу: удачные испытания "Сармата" умерят пыл стратегов на Западе
21.05.2026 18:16Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений
21.05.2026 17:30Путин заявил о планах оснащения РВСН новыми ракетными комплексами
20.05.2026 12:15Рябков: реакция России на ядерные испытания каким-либо государством будет соразмерной
Актуально