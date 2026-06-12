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В НАТО признали, что Россия не ищет конфликта с военным блоком В НАТО признали, что Россия не ищет конфликта с военным блоком

Россия не нацелена на конфликт с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, пишет газета Financial Times.

Россия не нацелена на конфликт с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, пишет газета Financial Times.

"Я очень хорошо ознакомился с материалами разведки. Россия не ищет конфликта, россияне действительно понимают смысл термина "оборонный альянс" и по-настоящему понимают, что у нас есть некоторые асимметричные преимущества", - отметил он, выступая на мероприятии по авиационной тематике в Германии.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин назвал заявления о якобы готовящемся нападении РФ на Европу не просто бредом, а провокациями и дезинформацией с целью одурачить собственное население. 

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Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
16:32
Путин назвал задачей государства помощь молодежи в поиске любимого дела
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