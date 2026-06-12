В НАТО признали, что Россия не ищет конфликта с военным блоком

Россия не нацелена на конфликт с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, пишет газета Financial Times .

Россия не нацелена на конфликт с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, пишет газета Financial Times.

"Я очень хорошо ознакомился с материалами разведки. Россия не ищет конфликта, россияне действительно понимают смысл термина "оборонный альянс" и по-настоящему понимают, что у нас есть некоторые асимметричные преимущества", - отметил он, выступая на мероприятии по авиационной тематике в Германии.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин назвал заявления о якобы готовящемся нападении РФ на Европу не просто бредом, а провокациями и дезинформацией с целью одурачить собственное население.