Пенсионеры в России должны получать ежегодную выплату в виде 13-й пенсии в размере полторы величины прожиточного минимума. Соответствующую точку зрения изложил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
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Экономика
В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере около 24,4 тыс.
12 июня 2026 / 16:13
© Сергей Булкин/ ТАСС
Пенсионеры в России должны получать ежегодную выплату в виде 13-й пенсии в размере полторы величины прожиточного минимума. Соответствующую точку зрения изложил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.
"Пенсионеры должны получить реальную, ощутимую доплату в виде ежегодной 13-й пенсии. Мы предлагаем раз в год дополнительно выплачивать каждому по полторы величины прожиточного минимума. В 2026-м это около 24,4 тыс. рублей", - отметил он.
Миронов также обратил внимание, что фракцией уже был разработан и представлен на рассмотрение Госдумы соответствующий проект закона.
По его словам, "принятие закона призвано стать ярким примером реализации госполитики по улучшению качества жизни пожилых граждан".
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