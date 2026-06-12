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В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере около 24,4 тыс.
В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере около 24,4 тыс. В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере около 24,4 тыс.

Пенсионеры в России должны получать ежегодную выплату в виде 13-й пенсии в размере полторы величины прожиточного минимума. Соответствующую точку зрения изложил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Пенсионеры в России должны получать ежегодную выплату в виде 13-й пенсии в размере полторы величины прожиточного минимума. Соответствующую точку зрения изложил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"Пенсионеры должны получить реальную, ощутимую доплату в виде ежегодной 13-й пенсии. Мы предлагаем раз в год дополнительно выплачивать каждому по полторы величины прожиточного минимума. В 2026-м это около 24,4 тыс. рублей", - отметил он.

Миронов также обратил внимание, что фракцией уже был разработан и представлен на рассмотрение Госдумы соответствующий проект закона.

По его словам, "принятие закона призвано стать ярким примером реализации госполитики по улучшению качества жизни пожилых граждан".

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Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
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16:32
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