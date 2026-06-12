Путин назвал задачей государства помощь молодежи в поиске любимого дела

Задачей государства является помочь молодым людям найти любимое дело. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на вручении в Кремле госнаград и премий выдающимся россиянам.

Задачей государства является помочь молодым людям найти любимое дело. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на вручении в Кремле госнаград и премий выдающимся россиянам.

"Одна из награжденных актриса Марина Неёлова сказала здесь, что всю жизнь занималась любимым делом и никогда не думала, что за это еще и награждают", - указал глава государства, отметив, что "в этом весь фокус".

"У нас сегодня День России, мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, разумеется, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях", - заметил он.

Путин подчеркнул, что задачей государства и общества является помощь молодым людям в поиске себя таким образом, чтобы каждый из них, мог найти такое дело, с удовольствием занимаясь которым, добивался бы выдающихся успехов, таких, как сегодняшние награжденные лауреаты.

Кроме того, президент напомнил слова еще одного из награжденных, о том, что у всех должна быть мечта, которую можно осуществить, к которой нужно стремиться и добиваться ее.