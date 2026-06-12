Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 июня 2026 / 17:26
КОТИРОВКИ
USD
12/06
71.9077
EUR
12/06
82.9743
Новости часа
Путин назвал задачей государства помощь молодежи в поиске любимого дела В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере около 24,4 тыс.
Москва
12 июня 2026 / 17:26
Котировки
USD
12/06
currency
71.9077
0.0000
EUR
12/06
currency
82.9743
0.0000
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
11 июня 2026 / 14:15
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
11 июня 2026 / 11:49
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
11 июня 2026 / 11:40
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Путин назвал задачей государства помощь молодежи в поиске любимого дела
Путин назвал задачей государства помощь молодежи в поиске любимого дела Путин назвал задачей государства помощь молодежи в поиске любимого дела

Задачей государства является помочь молодым людям найти любимое дело. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на вручении в Кремле госнаград и премий выдающимся россиянам.

Задачей государства является помочь молодым людям найти любимое дело. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на вручении в Кремле госнаград и премий выдающимся россиянам.

"Одна из награжденных актриса Марина Неёлова сказала здесь, что всю жизнь занималась любимым делом и никогда не думала, что за это еще и награждают", - указал глава государства, отметив, что "в этом весь фокус".

"У нас сегодня День России, мы, награждая выдающихся граждан нашей страны, разумеется, думаем о молодых людях, о грядущих поколениях", - заметил он.

Путин подчеркнул, что задачей государства и общества является помощь молодым людям в поиске себя таким образом, чтобы каждый из них, мог найти такое дело, с удовольствием занимаясь которым,  добивался бы выдающихся успехов, таких, как сегодняшние награжденные лауреаты.  

Кроме того, президент напомнил слова еще одного из награжденных, о том, что у всех должна быть мечта, которую можно осуществить, к которой нужно стремиться и добиваться ее. 

  • new_top
Также по теме:
12.06.2026 15:16
Медведев поздравил соотечественников с Днем России
12.06.2026 13:30
В Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной
12.06.2026 12:15
Глава Татарстана стал лауреатом премии Нобеля
12.06.2026 11:20
К реставрации частей панорамы в Севастополе приступят быстрее, чем в 1942 году
12.06.2026 10:38
Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России
11.06.2026 19:30
Лариса Вильясте назначена гендиректором МХАТ им. Горького
11.06.2026 18:15
Банк России выпустит памятную серебряную монету с Вороном Кутхом
11.06.2026 17:45
ВЦИОМ назвал главные эмоции граждан при мысли о России
10.06.2026 16:46
Скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина
10.06.2026 12:31
Мишустин: в России разные традиции и культуры объединяются в любви к Родине
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Обмен ударами между США и Ираном будет продолжаться. Мнение
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Войко: спецоперация КНР вблизи Тайваня – проверка реакции и демонстрация силы
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Политолог Светов: СНГ постепенно покидает сцену
Пока не вижу смысла
встречаться с Зеленским
Владимир Путин
Все интервью
16:32
Путин назвал задачей государства помощь молодежи в поиске любимого дела
16:13
В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере около 24,4 тыс.
15:59
В НАТО признали, что Россия не ищет конфликта с военным блоком
15:45
Российские ВС за неделю нанесли два массированных и пять групповых ответных ударов
15:30
Мероприятия по случаю открытия ЧМ-2026 в Мехико посетили полмиллиона человек
15:16
Медведев поздравил соотечественников с Днем России
14:58
Заболеваемость коронавирусом в России за год снизилась в три раза
14:43
Индия считает Россию надежным поставщиком нефти
14:30
ФОМ: о доверии Путину заявили 73% опрошенных россиян
14:15
Экс-президент Республики Корея приговорен к 30 годам за передачу БПЛА КНДР
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО