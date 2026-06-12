Ким Чжэ Ёль переизбран на должность президента ISU

Представитель Республики Корея Ким Чжэ Ёль переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU). Его избрали путем аккламации в ходе конгресса организации в испанском Тенерифе.

"За последние несколько дней мы провели время вместе, осмысляя то, чего достигли, и возможности, которые у нас есть впереди. Мы сделали так много, и все мы должны гордиться достигнутым прогрессом. Но наша работа далека от завершения, мы только начинаем. Позвольте еще раз просто поблагодарить вас за доверие, мужество, вовлеченность и поддержку в этом амбициозном путешествии. Служить этой великой организации и работать плечом к плечу с каждым из вас - это привилегия", - заявил Ким Чжэ Ёль, который был единственным кандидатом на должность главы организации.

Он занимает этот пост с 2022 года. Ранее 57-летний функционер возглавлял Союз конькобежцев Республики Корея (с 2011 по 2016 год) и занимал пост исполнительного вице-президента организационного комитета Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.