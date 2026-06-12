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Ким Чжэ Ёль переизбран на должность президента ISU
Ким Чжэ Ёль переизбран на должность президента ISU Ким Чжэ Ёль переизбран на должность президента ISU

Представитель Республики Корея Ким Чжэ Ёль переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU). Его избрали путем аккламации в ходе конгресса организации в испанском Тенерифе.

Представитель Республики Корея Ким Чжэ Ёль переизбран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU). Его избрали путем аккламации в ходе конгресса организации в испанском Тенерифе.

"За последние несколько дней мы провели время вместе, осмысляя то, чего достигли, и возможности, которые у нас есть впереди. Мы сделали так много, и все мы должны гордиться достигнутым прогрессом. Но наша работа далека от завершения, мы только начинаем. Позвольте еще раз просто поблагодарить вас за доверие, мужество, вовлеченность и поддержку в этом амбициозном путешествии. Служить этой великой организации и работать плечом к плечу с каждым из вас - это привилегия", - заявил Ким Чжэ Ёль, который был единственным кандидатом на должность главы организации.

Он занимает этот пост с 2022 года. Ранее 57-летний функционер возглавлял Союз конькобежцев Республики Корея (с 2011 по 2016 год) и занимал пост исполнительного вице-президента организационного комитета Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. 

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