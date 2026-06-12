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Президенты Абхазии, Белоруссии и Азербайджана поздравили Путина с Днем России
Президенты Абхазии, Белоруссии и Азербайджана поздравили Путина с Днем России Президенты Абхазии, Белоруссии и Азербайджана поздравили Путина с Днем России

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Владимира Путина и весь народ РФ с Днем России. Поздравление опубликовано на официальном сайте президента республики.

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил президента Владимира Путина и весь народ РФ с Днем России. Поздравление опубликовано на официальном сайте президента республики.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь многонациональный народ РФ с государственным праздником - Днем России. Республика Абхазия неизменно поддерживает Россию в её стремлении к обеспечению справедливого миропорядка, безопасности и стабильности. Уверен, что союзнические отношения между нашими государствами и впредь будут укрепляться во благо народов Абхазии и России", - следует из текста послания.

Гунба пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу России - мира, процветания и единства.

Вместе с тем российского коллегу с Днем России поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба белорусского лидера.

"Российская Федерация - уверенное в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации", - сказано в поздравлении.

"Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути. Память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах передается из поколения в поколение. Именно проверенная годами белорусско-российская дружба дает неисчерпаемую энергию для дальнейшего гармоничного развития наших братских стран и народов", - подчеркнул Лукашенко.

Он также пожелал Путину крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны, а россиянам - счастья и благополучия.

Кроме того, российскому лидеру направил поздравление президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив активное продвижение связей между двумя странами.

"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю вас и в вашем лице всех россиян с государственным праздником - Днем России", - говорится в послании, которое опубликовало государственное информационное агентство АзерТадж.

Алиев обратил внимание, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на традициях дружбы, добрососедства и взаимоуважения, связывающих два народа на протяжении веков. "С удовлетворением констатирую активное продвижение двустороннего торгово-экономического взаимодействия, расширение межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - следует из текста.

Он также пожелал Путину крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России - благополучия и процветания. 

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