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Bloomberg: США не могут найти в Европе клиентов для поставок СПГ
Bloomberg: США не могут найти в Европе клиентов для поставок СПГ Bloomberg: США не могут найти в Европе клиентов для поставок СПГ

Американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) не могут найти новых клиентов в Европе для заключения долгосрочных контрактов. Об этом информировало агентство Bloomberg.

Американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) не могут найти новых клиентов в Европе для заключения долгосрочных контрактов. Об этом информировало агентство Bloomberg.

Как отмечается, американские производители СПГ сталкиваются с проблемами при заключении долгосрочных контрактов с европейскими покупателями, которые необходимы для создания совместных с Соединенными Штатами новых экспортных газовых мощностей.

По данным агентства, с начала текущего года только один долгосрочный контракт был заключен между США и Грецией, в то время как в течение 2025 года такие соглашения были подписаны с пятью покупателями в Европе.

Bloomberg связывает это с тем, что европейские компании все более опасаются чрезмерной зависимости от американского СПГ, предпочитая вместо этого диверсифицировать закупки газа, в частности у Норвегии и Катара, и больше ориентироваться на спотовый рынок, что при этом повышает уязвимость Европы перед скачками цен.

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