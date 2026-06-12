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Политика
Стармер заявил, что не оставит пост премьера, несмотря на отставки в МО
Стармер заявил, что не оставит пост премьера, несмотря на отставки в МО Стармер заявил, что не оставит пост премьера, несмотря на отставки в МО

Кир Стармер заявил, что не намерен оставлять пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии и премьер-министра, несмотря на отставку главы Минобороны Джона Хили, его заместителя и еще двух помощников.

Кир Стармер заявил, что не намерен оставлять пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии и премьер-министра, несмотря на отставку главы Минобороны Джона Хили, его заместителя и еще двух помощников.

"Я хочу завершить работу, для которой я был избран во главе правительства. И именно поэтому я всегда говорил, что не собираюсь отказываться от обязательства, которое я взял на себя в 2024 году, - служить своей стране и выполнять мандат, который я получил от британского народа для этого", - отметил политик в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Согласно оценкам политических аналитиков, отставки в МО стали чувствительным ударом по авторитету Стармера. Камнем преткновения стал подготовленный еще в январе, но так и не обнародованный план инвестиций в оборону. По информации британских СМИ, правительство решило увеличить расходы на эти цели на £13,5 млрд на предстоящие три года. При этом изначально СМИ писали о расходах в размере £18 млрд, отмечая, что это и так на несколько миллиардов меньше, чем требуется.

В интервью Би-би-си Стармер не согласился с утверждениями, что правительство не планирует наращивать инвестиции в оборону. По его словам, "каждое министерство делает свой вклад", ограничивая свои бюджеты для направления финансирования на оборону. 

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