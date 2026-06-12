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Дмитриев: Каллас при увольнении могла бы потратить больше времени на развитие
Дмитриев: Каллас при увольнении могла бы потратить больше времени на развитие Дмитриев: Каллас при увольнении могла бы потратить больше времени на развитие

Отставка главы дипслужбы ЕС Каи Каллас позволила бы ей уделить больше времени чтению книг, чтобы стать умнее. Таким предположением поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Отставка главы дипслужбы ЕС Каи Каллас позволила бы ей уделить больше времени чтению книг, чтобы стать умнее. Таким предположением поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Увольнение даст Кае Каллас больше времени, чтобы начать читать книги и стать умнее - именно так, как она и хотела", - указал он в соцсети X.

Некоторое время назад в европейских СМИ, включая британскую Financial Times и агентство Reuters, появились сообщения о якобы предложенной ведущими странами ЕС реформе дипслужбы сообщества, которая призвана усилить позицию ЕС на международной арене. Один из сценариев таких преобразований предусматривает роспуск нынешней неэффективной дипслужбы ЕС, увольнение Каллас и передачу внешней политики ЕС напрямую в руки Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

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